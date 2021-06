Genève Autre lieu Genève La fête du premier Aout » Au fil de l’eau » Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

La fête du premier Aout » Au fil de l’eau » Autre lieu, 1 août 2021-1 août 2021, Genève. La fête du premier Aout » Au fil de l’eau »

Autre lieu, le dimanche 1 août à 14:00

La Roue label-Vie s’inspire directement des roues népalaises. Dans ce pays, ce sont des installations ludiques que l’on retrouve sur les places des villages. Seule l’énergie musculaire des participants est utilisée pour leur propulsion.

gratuit

La roue label vie -manege Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève