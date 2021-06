Genève Autre lieu Genève La fête du premier Aout » Au fil de l’eau » Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Implantée sur les rives du lac Léman en Haute Savoie depuis 1977, la compagnie du Théâtre de la Toupine explore les multiples facettes du spectacle vivant à travers ses créations. Pour le 1er août, la compagnie nous présentera sa dernière création dans un œuf de télécabine « vintage » à roulettes, Boule de neige. Nous aurons également le plaisir de découvrir le manège « l’orgarêve » et ses joyeuxnuages puis « une vache de manège » et son « orgameuh ».

Gratuit

