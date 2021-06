Genève Autre lieu Genève La fête du premier Aout » Au fil de l’eau » Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Mathilde Paillette vous fera chanter, rire et pleurer avec des chansons romantiques en gamme mineur, en adressant vos émotions à de l’eau pour créer de l’eau sentimentale que nous distribuerons aux personnes qui ont soif d’amour. Expérience inédite et salutaire.

Gratuit

2021-08-01T20:00:00 2021-08-01T22:00:00

