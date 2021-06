Genève Bains des Pâquis Genève La fête du premier Aout » AU FIL DE L EAU Bains des Pâquis Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le vent souffle, les cordes résonnent. Au bruit des vagues se mêle une mélodie planante, qui évoque des temps révolus; un air calme, serein, qui nous propose un moment suspendu, comme (on en vivrait pour) un premier réveil du monde après l’apocalypse. Anne-Charlotte Dupas, violoncelle baroque Xavier Marquis, basson baroque, clarinette, duduk

ANNE-CHARLOTTE DUPAS et XAVIER MARQUIS (concert baroque atmosphérique ) Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève Les Pâquis

