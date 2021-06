Genève Autre lieu Genève La fête du premier Aout » Au fil de l eau » Autre lieu Genève

La fête du premier Aout » Au fil de l eau » Autre lieu, 1 août 2021-1 août 2021, Genève. La fête du premier Aout » Au fil de l eau »

Autre lieu, le dimanche 1 août à 14:00

“LüMé” qui veut dire “Monde” en Roumain, arrive pour moi comme une évidence. C’est avant tout un projet « chanson » avec une musique du monde inspirée de nos voyages. Je suis accompagné de musiciens généreux, créatifs, arrangeurs, de grands baroudeurs aussi…préparez vous à rêver.

gratuit

Concert de LÜMÉ (jazz manouche, inspiré des cultures arabes) Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T15:00:00

Détails Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève