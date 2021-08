Meung-sur-loire Bords de Loire sur le Mail Meung-sur-Loire La Fête du Pont Bords de Loire sur le Mail Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Le patrimoine, la Loire, la gastronomie et l’environnement sont au cœur de la Fête du pont, samedi 28 août à Meung-sur-Loire. Au programme de cette édition : sortie découverte en autos anciennes « Entre Val & Beauce » : départ à 10h de la Capitainerie. Expo d’autos et motos anciennes l’après-midi, (entrée libre). Baptêmes en anciennes de 14h à 15h30 (centre-ville). Aubade par la batterie-fanfare de Lailly-en-Val, soirée guinguette à partir de 19h30. Ouverture du village de la Fête à partir de 16h. Pass sanitaire obligatoire. Une journée riche en évènements. Bords de Loire sur le Mail Meung-sur-loire Meung-sur-loire

