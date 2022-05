LA FÊTE DU PONEY FRINGANT ! Concert des Grumpy O Sheep Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

LA FÊTE DU PONEY FRINGANT ! Concert des Grumpy O Sheep Saou, 10 juin 2022, Saou. LA FÊTE DU PONEY FRINGANT ! Concert des Grumpy O Sheep Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou

2022-06-10 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-10 Poney Fringant 9 place de l’horloge

Saou Drôme Saou Drôme Concert de musique irlandaise car le Poney prend du poil en cette date anniversaire ! 1 an ce n’est pas rien et bien sûr ça se fête dignement :-)) contact@auponeyfringant.fr Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou

