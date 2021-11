La Fête du Pommé Domagné, 5 novembre 2021, Domagné.

La Fête du Pommé Domagné

2021-11-05 – 2021-11-05

Domagné 35560 Domagné

Venez participer à la Fête du Pommé organisée par l’Association Le Pommé Rimois.

Au programme :

– Le vendredi : épluchage des pommes à partir de 14h et lancement de la cuisson

– La samedi : cuisson et mise en pot.

– Buvette : boisson à base de pommes

– Restauration sur place ou à emporter (galette maison ou pain saucisse, frites et crêpes maison).

Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 11 11 09 02

Domagné

