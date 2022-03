La Fête du Parc Normandie-Maine Carrouges, 15 mai 2022, Carrouges.

La Fête du Parc Normandie-Maine Carrouges

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 19:00:00

Carrouges Orne

Les Parcs normands sont en fête ! Chacun d’eux vous accueille lors d’une journée d’animations. Boucles de la Seine Normande, Marais du Cotentin et du Bessin, Normandie-Maine, Perche : bienvenue dans les Parcs naturels régionaux de Normandie. Ce 15 mai, c’est au tour de Normandie-Maine et Perche !

Pendant toute la journée des activités pour tous, découvertes, échanges et partages. Activités pour les enfants également ! Le programme est en cours … restauration locale possible sur place !

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

Carrouges

dernière mise à jour : 2022-03-14 par