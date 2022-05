La fête du parc de Géresme Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Oise Venez profitez des différentes animations : ateliers, conférences, littérature jeunesse, apiculture, formations, expos photos, poneys et chevaux !

Venez profitez des différentes animations : ateliers, conférences, littérature jeunesse, apiculture, formations, expos photos, poneys et chevaux !

Entrée libre parc de Géresme de 10h à 18h, restauration sur place.

