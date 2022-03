La fête du pain Sainte-Verge, 22 mai 2022, Sainte-Verge.

La fête du pain Sainte-Verge

2022-05-22 – 2022-05-22

Sainte-Verge Deux-Sèvres Sainte-Verge

À l’occasion de la fête du pain, venez passer un agréable moment en famille ou entre ami et participer à cette fête communale où vous pourrez assister à la cuisson du pain dans le four ancien. Il sera bien évidemment possible d’acheter sur place. Un marché et des animations sont également au programme.

+33 6 73 89 89 55

Sainte-Verge

dernière mise à jour : 2022-03-22 par Maison du Thouarsais