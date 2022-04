LA FÊTE DU PAIN Saint-Père-en-Retz, 15 août 2022, Saint-Père-en-Retz.

LA FÊTE DU PAIN Saint-Père-en-Retz

2022-08-15 – 2022-08-15

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

La traditionnelle fête du pain revient en 2022 sur le site du conservatoire des vieux métiers (sous réserve des conditions sanitaires).

Venez savourer du pain fabriqué à l’ancienne et cuit sur place dans le four à pain.

On y retrouve l’ambiance conviviale d’antan avec stands artisanaux, crêpes, grillades, buvette et animations.

com-libre-ste-opportune@orange.fr +33 7 82 29 40 85

La traditionnelle fête du pain revient en 2022 sur le site du conservatoire des vieux métiers (sous réserve des conditions sanitaires).

Venez savourer du pain fabriqué à l’ancienne et cuit sur place dans le four à pain.

On y retrouve l’ambiance conviviale d’antan avec stands artisanaux, crêpes, grillades, buvette et animations.

Saint-Père-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-11-26 par