La Fête du Pain Botsorhel, 4 septembre 2022, Botsorhel.

La Fête du Pain Botsorhel

2022-09-04 – 2022-09-04

Botsorhel 29650

Découvrez les secrets de fabrication du pain, participez à des ateliers pour les grands et les enfants :

Participation des Amis du Pain de Plouguenast-Langast, avec façonnage et cuisson du pain, accompagnée d’une animation musicale traditionnelle.

Présentation du four à pain ambulant d’Ar forn Bodsoc’hel qui sera mis en chauffe.

Repas traditionnel des moissonneurs « Ragoût Mécanique » au prix adulte de 12€ et au prix de 8 € pour les enfants ( carte à réserver – tél : 0672382263)

Exposition de véhicules anciens de collection.

Vide-grenier (droit de place à 1€ – inscription obligatoire tél : 0672382263).

Petit marché d’artisans et producteurs « bio » ou « raisonnés ».

arfornbodsorchel@gmail.com +33 6 72 38 22 63

Découvrez les secrets de fabrication du pain, participez à des ateliers pour les grands et les enfants :

Participation des Amis du Pain de Plouguenast-Langast, avec façonnage et cuisson du pain, accompagnée d’une animation musicale traditionnelle.

Présentation du four à pain ambulant d’Ar forn Bodsoc’hel qui sera mis en chauffe.

Repas traditionnel des moissonneurs « Ragoût Mécanique » au prix adulte de 12€ et au prix de 8 € pour les enfants ( carte à réserver – tél : 0672382263)

Exposition de véhicules anciens de collection.

Vide-grenier (droit de place à 1€ – inscription obligatoire tél : 0672382263).

Petit marché d’artisans et producteurs « bio » ou « raisonnés ».

Botsorhel

dernière mise à jour : 2022-05-23 par