La Fête du Miel Bouin-Plumoison, 19 août 2022, Bouin-Plumoison.

La Fête du Miel 923 Rue Nationale Bouin-Plumoison

2022-08-19 – 2022-08-21

923 Rue Nationale Bouin-Plumoison 62140

Bouin-Plumoison A vos agendas ! La Fête du Miel se déroulera les 19, 20 et 21 août prochains ! Quel bonheur que de voir le miel couler de ses alvéoles.

Les apiculteurs d’Histoire d’Abeille vous expliqueront comment les abeilles transforment le nectar des fleurs en miel.

Vous serez les spectateurs de l’extraction jusqu’à la mise en pot. Bien sur nous aurons pris soin de laisser les abeilles aux ruchers continuer leur travail.

Vous serez surpris par un agréable parfum de cuisson du pain d’épices que vous pourrez déguster et emporter chaud à la sortie du four : un délice.

Durant ces trois jours de fêtes vous pourrez déguster tous nos miels et quelques uns de nos confrères récoltés dans d’autres régions, et ainsi comparez les couleurs et les saveurs.

Vous pourrez vous restaurer durant les trois jours, le vendredi midi, le samedi midi et soir et le dimanche midi.

Ne quittez pas notre Musée sans une promenade dans notre jardin de plantes mellifères.

histoiredabeille@orange.fr +33 3 21 81 46 24 http://www.histoiredabeille.fr/

A vos agendas ! La Fête du Miel se déroulera les 19, 20 et 21 août prochains ! Quel bonheur que de voir le miel couler de ses alvéoles.

Les apiculteurs d’Histoire d’Abeille vous expliqueront comment les abeilles transforment le nectar des fleurs en miel.

Vous serez les spectateurs de l’extraction jusqu’à la mise en pot. Bien sur nous aurons pris soin de laisser les abeilles aux ruchers continuer leur travail.

Vous serez surpris par un agréable parfum de cuisson du pain d’épices que vous pourrez déguster et emporter chaud à la sortie du four : un délice.

Durant ces trois jours de fêtes vous pourrez déguster tous nos miels et quelques uns de nos confrères récoltés dans d’autres régions, et ainsi comparez les couleurs et les saveurs.

Vous pourrez vous restaurer durant les trois jours, le vendredi midi, le samedi midi et soir et le dimanche midi.

Ne quittez pas notre Musée sans une promenade dans notre jardin de plantes mellifères.

923 Rue Nationale Bouin-Plumoison

dernière mise à jour : 2022-01-20 par