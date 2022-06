La fête du local au MiN MiN (Marché d’intérêt National), 26 juin 2022, Rezé.

2022-06-26

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui

Pour l’occasion, le MiN sera exceptionnellement ouvert au grand public. L’événement conjuguera rencontres, animations et dégustations, mais pas de vente, pas de marché. Primeur, apiculteur, boucher, poissonnier, ostréiculteur, laitier, boulanger, brasseur… De nombreuses filières seront représentées. Seront également présentes les filières tri & valorisation (Véolia) et anti-gaspillage (Secours Populaire et les autres associations). Au programme : tables rondes, battles de cuisine, dégustations, ateliers et démonstrations culinaires, animations pour les enfants, fresque collective, musique, transats et parasols… et des cadeaux à gagner. L’entrée sera libre et le stationnement gratuit avec un service de restauration proposé par des foodtrucks et par les filières représentées. L’événement est organisé en partenariat avec la chambre d’Agriculture, Food’Loire, GNI, CMA et Nantes & Vous TV.

MiN (Marché d’intérêt National) Rezé 44400

https://www.minnantes.com https://www.minnantes.com/la-fete-du-local-au-min-le-26-juin-2022