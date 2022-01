La fête du livre et BD jeunesse Léognan, 14 novembre 2022, Léognan.

La fête du livre et BD jeunesse Place Joane Halles de Gascogne Léognan

2022-11-14 10:00:00 – 2022-11-19 Place Joane Halles de Gascogne

Léognan Gironde Léognan

Un salon du livre jeunesse sur la thématique « 2 mains et aujourd’hui », l’artisanat et les savoirs faire.

Des expositions, lectures, spectacles, séances dédicaces et animations le mercredi et samedi de 10h à 19h ainsi qu’en soirée le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30.

Inauguration le lundi soir à 18h30.

Des rencontres auteurs/illustrateurs avec les écoles sont organisées durant cette semaine également.

+33 6 51 03 98 24

Place Joane Halles de Gascogne Léognan

