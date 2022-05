La fête du jeux de société Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

La fête du jeux de société Villeneuve-sur-Lot, 21 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot. La fête du jeux de société Villeneuve-sur-Lot

2022-05-21 – 2022-05-21

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Tables de jeux pour tous et tous les âges, tournois, jeux surdimensionnés et jeux de rôles seront au rendez-vous. Tables de jeux pour tous et tous les âges, tournois, jeux surdimensionnés et jeux de rôles seront au rendez-vous. +33 5 24 32 41 92 Tables de jeux pour tous et tous les âges, tournois, jeux surdimensionnés et jeux de rôles seront au rendez-vous. Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

La fête du jeux de société Villeneuve-sur-Lot 2022-05-21 was last modified: by La fête du jeux de société Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 21 mai 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne