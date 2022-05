LA FÊTE DU JEU Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

LA FÊTE DU JEU Mirecourt, 28 mai 2022, Mirecourt. LA FÊTE DU JEU École intercommunale de musique 20 rue Georges Clémenceau – École de musique Mirecourt

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 17:30:00 École intercommunale de musique 20 rue Georges Clémenceau – École de musique

Mirecourt Vosges La Fête du jeu.

Lecture gourmande à 10h, 11h30 et 14h30.

Ateliers créatifs de 10h à 12h et de 14h à 15h, places limitées.

Jeux Géants.

Le potager de François de 14h à 17h30.

Spectacle : la popote à papote par Emmanuelle Philipi à 15h30. C’est dans sa cuisine qu’Emmanuelle Philippi vous emmène à la rencontre de personnages doux, croquants, tendres, pleins de sel et surtout … gourmands. Un spectacle familial dès trois ans sur réservation par téléphone ou par mail : mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr.

Remise des prix des concours à 16h30.

Gratuit, renseignements et réservations au 03 29 37 47 40 ou par mail : mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr. mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 37 47 40 http://www.mediatheque-mirecourt.fr/ Médiathèque intercommunale de Mirecourt – CCMD

