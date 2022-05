LA FÊTE DU JEU – CONCOURS PHOTO UNE FAMILLE À TABLE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

LA FÊTE DU JEU – CONCOURS PHOTO UNE FAMILLE À TABLE Mirecourt, 25 avril 2022, Mirecourt. LA FÊTE DU JEU – CONCOURS PHOTO UNE FAMILLE À TABLE Ludothèque 11 rue Vuillaume Mirecourt

2022-04-25 – 2022-05-18 Ludothèque 11 rue Vuillaume

Mirecourt Vosges Concours de la Fête du jeu 2022 : « Une famille à table » concours photo.

Participez au concours en nous envoyant votre photo la plus originale de “votre famille à table” et gagnez un panier surprise.

Envoyez votre photo par mail avant le 19 mai. Votez sur Facebook ou sur place.

Règlement disponible à la médiathèque et à télécharger en PDF.

Renseignements auprès de la Ludothèque au 03 29 29 82 46 ou 03-29-37-47-40 ou ludothèque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr. ludotheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 29 82 46 http://www.mediatheque-mirecourt.fr/ Ludothèque 11 rue Vuillaume Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Ludothèque 11 rue Vuillaume Ville Mirecourt lieuville Ludothèque 11 rue Vuillaume Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

LA FÊTE DU JEU – CONCOURS PHOTO UNE FAMILLE À TABLE Mirecourt 2022-04-25 was last modified: by LA FÊTE DU JEU – CONCOURS PHOTO UNE FAMILLE À TABLE Mirecourt Mirecourt 25 avril 2022 Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges