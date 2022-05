LA FÊTE DU JEU – CONCOURS CRÉATIF MON P’TIT POTAGER

2022-05-04 – 2022-05-28 Concours de la Fête du jeu 2022 : “Mon p’tit potager”.

Un peu d’imagination, de la colle, du papier, de la peinture et hop ! un p’tit potager à exposer à la médiathèque (et peut-être un prix à remporter!). Dimension : maximum 50cm. Matériel : libre.

Règlement disponible à la médiathèque et à télécharger en PDF.

Renseignements auprès de la Ludothèque au 03 29 29 82 46 ou 03-29-37-47-40 ou ludothèque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr.

