C’est la fête sur la Grand’Place avec des jeux de toutes sortes : jeux traditionnels, coopératifs, d’adresse, de construction, de stratégie, de carte, jeux de sable, jeux du monde, d’éveil à la motricité, casse-tête, grands jeux… Venez en famille , vous trouverez des jeux pour vous ! Les quatre règles d’or de la charte de la fête du jeu : -le jeu gratuit, -le jeu pour tous, -le jeu partout, -le jeu sous toutes ses formes.

Le collectif du Jeu participe à la Fête Mondiale du jeu en organisant son propre événement pour la 15e année sur la Grand’Place de Roubaix. Grand’Place Grand Place, Roubaix Roubaix Centre Nord

