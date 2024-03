La fête du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

La fête du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Partez à la découverte ou à la redécouverte du Hangar Zéro !

La Fête du Hangar Zéro est un des temps forts annuels pour évoquer les actions possibles face aux enjeux climatiques et montrer qu’il est possible de réduire simplement, individuellement et collectivement son impact sur la planète.

Rendez-vous à partir du vendredi 22 mars en soirée et tout le long du weekend pour de nombreuses animations et évènements dédiés à cette fête.

Et surtout, découvrez, lors des visites, toutes les facettes du Hangar Zéro les espaces, le chantier, ses missions, l’histoire du projet et son avenir, ainsi que

– La projection du film et des témoignages de l’aventure du Hangar Zéro ;

– Des ateliers créatifs et de sensibilisation ;

– Des rencontres avec les acteurs et actrices œuvrant au service de la transition ;

– Des activités de jeux en bois créés par la menuiserie ;

– Des performances artistiques et musicales.

– Et miam ! Une Tablée de Quartier et une Disco Soupe !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

