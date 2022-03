La fête du Fromage Louzy Louzy Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Louzy Deux-Sèvres Louzy EUR La journée mondiale du fromage, c’est l’occasion pour la France de mettre en avant les produits de leurs terroirs. Cette année encore, la Journée nationale du fromage met en valeur les fromages rares, les petites fabrications au lait cru, partout en France, chez les fromagers participants. O’Bar à Thym s’associe à cet évènement en proposant des animations autour du fromage tout au long de la matinée. O’Bar à Thym organisera une matinée autour de la fête Nationale du fromage en proposant des animations. +33 9 75 60 64 10 La journée mondiale du fromage, c’est l’occasion pour la France de mettre en avant les produits de leurs terroirs. Cette année encore, la Journée nationale du fromage met en valeur les fromages rares, les petites fabrications au lait cru, partout en France, chez les fromagers participants. O’Bar à Thym s’associe à cet évènement en proposant des animations autour du fromage tout au long de la matinée. Freepick

