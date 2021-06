La fête du Fagnard Coutras, 21 août 2021-21 août 2021, Coutras.

La fête du Fagnard 2021-08-21 – 2021-08-22

Coutras Gironde Coutras Gironde

Cette fête, comme chaque année, clôture la saison estivale des festivités et marque la rentrée des commerçants.

Au programme : un vide-grenier, des animations diverses, un spectacle offert par la ville, « Lady Paris » mis en scène par la compagnie Spirit Spectacle et un grand feu d’artifice pour terminer ce week-end de la plus belle des manières.

Durant ces deux jours, Coutras Action, en partenariat avec de nombreux restaurateurs, vous propose un marché gourmand.

Mairie de Coutras

