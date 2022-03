La Fête du court métrage Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

La Fête du court métrage Trébeurden, 20 mars 2022, Trébeurden. La Fête du court métrage Centre culturel Sémaphore 7 rue des plages Trébeurden

2022-03-20 15:30:00 – 2022-03-20 22:30:00 Centre culturel Sémaphore 7 rue des plages

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden 4 séances de court-métrages. Art & essai

100% BZH en présence des réalisateurs.

Tout Public. contact@tregorcinema.com http://www.tregorcinema.com/ 4 séances de court-métrages. Art & essai

100% BZH en présence des réalisateurs.

Tout Public. Centre culturel Sémaphore 7 rue des plages Trébeurden

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trébeurden Autres Lieu Trébeurden Adresse Centre culturel Sémaphore 7 rue des plages Ville Trébeurden lieuville Centre culturel Sémaphore 7 rue des plages Trébeurden Departement Côtes d'Armor

Trébeurden Trébeurden Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebeurden/

La Fête du court métrage Trébeurden 2022-03-20 was last modified: by La Fête du court métrage Trébeurden Trébeurden 20 mars 2022 Côtes-d’Armor Trébeurden

Trébeurden Côtes d'Armor