LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Toulouse, mercredi 20 mars 2024.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Toulouse Haute-Garonne

La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court métrage.

Chaque année, La Fête du court métrage élabore une programmation officielle pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand(e)s réalisateurs(rices) de demain.

Au-delà des projections organisées partout en France et à l’international, cette fête c’est aussi l’occasion d’animations, de rencontres ou encore d’ateliers d’éducation à l’image. Pour participer, échanger, fabriquer, apprendre et amener le cinéma à la portée de tous.

Lieux participants les Abattoirs, Théâtre Du Grand Rond, Le Bijou, American Cosmograph, Centre Culturel Bellegarde, L’Itinéraire-Bis, le Caméléon, le Flashback Café, la Turbine et le cinéma ABC.

Retrouvez le programme sur le site internet www.sequence-court.com .

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-26

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie sequencecm@gmail.com

