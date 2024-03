La fête du court métrage – soirée spéciale courts-docs le gueulard Nilvange, mardi 26 mars 2024.

La fête du court métrage – soirée spéciale courts-docs L’équipe du Festival Le Réel en vue vous propose une sélection de films documentaires coup de cœur à découvrir en clôture de la semaine de la fête du court-métrage. Mardi 26 mars, 20h00 le gueulard PARTICIPATION LIBRE

Début : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T22:30:00+01:00

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

SOIRÉE SPÉCIALE COURTS-DOCS

L’équipe du Festival Le Réel en vue vous propose une sélection de films documentaires coup de cœur à découvrir en clôture de la semaine de la fête du court-métrage.

À propos du Réel en vue

Le projet de festival de films documentaires Réel en vue est porté dès l’origine par les bénévoles et l’équipe salariale du Centre social « Le Lierre ».

Il a pour but de favoriser la diffusion et l’organisation de rencontres entre les réalisateurs et le public en mettant en valeur la production documentaire contemporaine et en participant à la mise en place de formations et d’actions d’éducation à l’image.

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle Grand Est