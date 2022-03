La fête du court métrage s’invite à Mougins ! Centre de la photographie de Mougins Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

La fête du court métrage s'invite à Mougins !

Centre de la photographie de Mougins, le vendredi 18 mars à 19:00

Au programme, une projection suivie d’une rencontre avec l’équipe d’Héliotrope et d’une visite libre de l’exposition “La clairvoyance du hasard” Li Lang + Yuki Onodera. Parmi la sélection pensée pour l’occasion, seront notamment présentés les films suivants : **”L’espace commun” de Raphaële Bezin** **Documentaire, 2018, 9’39, France** Ce n’est pas un paysage. Ce n’est pas une ville moderne. Elle n’a produit ni langue ni industrie. C’est une ville de ruines, merveilleuse, qui ne produit rien. Construite à partir d’images découpées, déformées et superposées provenant de l’imaginaire collectif du cinéma. C’est un microcosme. Un document stratifié témoignant de l’évolution urbaine et cinématographique. **”Écoutez le battement de nos images” de Audrey & Maxime Jean-Baptiste** **Documentaire, 2021, 16′, France** Écoutez le battement de nos images aborde la construction de la base spatiale de Kourou (Guyane française), à travers le regard d’une jeune guyanaise qui observe la transformation de son territoire comme une spectatrice. Combinant l’enquête de terrain et un processus de montage d’images d’archives, ce film aborde la conquête spatiale française d’un point de vue inédit. Facebook : [[https://fb.me/e/nHxwMRgCf](https://fb.me/e/nHxwMRgCf)](https://fb.me/e/nHxwMRgCf)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l'Église, 06250 Mougins

2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T21:00:00

