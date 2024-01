La Fête du court métrage s’invite à la bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du mercredi 20 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

samedi

de 15h00 à 17h00

mercredi

de 16h30 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

En mars, la bibliothèque du cinéma François Truffaut propose deux projections spéciales dédiées au court métrage.

Pour cette nouvelle édition de la Fête du

court métrage, évènement national dédié au format court, la bibliothèque du

cinéma François Truffaut vous donne rendez-vous pour plusieurs projections.

Au programme :

Mercredi 20 mars – 16h30

LA JEUNE CRÉATION AFRICAINE

Six films pour découvrir la production de

l’Afrique francophone d’aujourd’hui.

(Programme proposé en partenariat avec l’Organisation Internationale de la

Francophonie.)

Chitana

(2021) de Amel Guellaty, 20’00 : Eya et Sofia, deux sœurs âgées de dix et

douze ans, vont puiser de l’eau au puits du village et se laissent tenter par

une promenade dans les bois, un endroit où il est interdit aux petites filles

d’entrer.

Machini

(2019) de Frank Mukunday, Tétshim, 09’00 : Par la force des choses et

surtout des machines, nous sommes devenus des êtres somnambules, des damnés de

la terre, des cobayes de l’histoire et de la machine.

Garibou

(2020) de Seydou Cissé, 19’23 : Un petit village du centre du Mali, de nos

jours. Baillo, 11 ans, est un « garibou », placé en école coranique

depuis sa plus tendre enfance. Pour échapper à la violence de son quotidien,

Baillo n’a qu’un seul refuge : son imaginaire…

Timis (2023)

de Awa Moctar-Guèye, 15’45 : Au crépuscule, le monde des esprits devient

plus audacieux. L’obscurité du marché de Dakar, où réside la figure solitaire

et élancée de Pa Kong-Kong, est considérée comme un endroit où les enfants ne

doivent pas s’aventurer…

L’envoyée de Dieu (2023) de Amina Mamani Abdoulaye, 23’00 : Par ici, l’envoyée

de Dieu est choisie par hasard et soumise à des rites funéraires. Fatima, douze

ans, déposée dans un marché, portant une ceinture d’explosif activée dix

minutes pour tuer les ennemis d’Allah. Pendant neuf minutes, c’est un voyage

intérieur durant lequel, elle passe du présent au passé.

L’ombre des papillons (2022) de Sofia El Khyari, 09’00 : En proie à un sentiment de

douce-amère nostalgie, une femme se réfugie dans la contemplation de papillons

qui semblent peupler une mystérieuse forêt.

Samedi 23 janvier – 15h

LIBERTÉ À TOUT PRIX

Sélection de courts métrages d’écoles, pépinière de talents formés en France. Ces étudiant·e·s ont à cœur de montrer qu’un autre monde plus libre est possible.

(Programme proposé par l’Institut Français.)

The soloists (2021) de Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Liu Yi, 07’57 : Dans un petit village régi par des lois ridicules, trois sœurs chanteuses et leur chien répètent pour le festival annuel d’automne. Mais un événement inattendu va bouleverser leurs plans.

Irréprochable (2021) de Anaïs Lonkeu, 17’00 : Quand on est noir, il faut travailler deux fois plus que les autres, sinon on disparaît. Laura, fan absolue de Harry Roselmack, voit son présentateur adoré disparaître. Risque-t-elle de disparaître aussi si elle a de mauvaises notes à l’école ?

La Bestia (2020) de Marlijn van Nuenen, Ram Tamez, Alfredo Gerard Kuttikatt, 07’41 : Un jeune contrebandier mexicain et une petite fille voyagent clandestinement à bord d’un train de marchandises, appelé La Bestia, pour se rendre aux États-Unis. Une blessure transforme sa perception du voyage.

Le bruit de l’intérieur de moi (2021) de Manon Klein, 18’00 : Swan a 8 ans. Pour se protéger du monde extérieur qui l’envahit, elle vit à la campagne, loin du bruit. Dans cet environnement préservé, elle s’est construit un univers poétique et nous y invite. Un portrait sensible à hauteur d’enfant.

$75,000 de Moïse Togo (2020), 14’00 : $75,000 accentue l’aspect biologique de l’albinisme qui est une anomalie génétique et héréditaire qui affecte non seulement la pigmentation, mais aussi, et surtout, les conditions physiques et morales des personnes atteintes d’albinisme. Ces personnes sont victimes de discrimination, de mutilations et de crimes rituels en Afrique.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr

Fête du court