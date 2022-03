La fête du court métrage Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La fête du court métrage La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-02-16 – 2022-03-16

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Le meilleur du court partout près de chez vous. Le 16/03 : Talent d’aujourd’hui (1/3)

Le 17/03 : Talent d’aujourd’hui (2/3)

Le 18/03 : Talent d’aujourd’hui (3/3)

Le 19/03 : Fais moi rire

Le 20/03 : Toons en folie ! (Programmation jeune public à partir de 5 ans)

Le 21/03 : Histoire(s) de famille(s)

