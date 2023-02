La Fête du Court Métrage Saint-Bonnet-sur-Gironde Offices de Tourisme de Jonzac - Haute Saintonge Saint-Bonnet-sur-Gironde Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Charente-Maritime Saint-Bonnet-sur-Gironde L’Association “L’Idiot du Village” a l’honneur de vous convier à la Fête du Court Métrage qui aura lieu le samedi 18 Mars. Diffusion d une quinzaine de courts-métrages issus d’une sélection nationale. asheff1579@gmail.com +33 6 71 91 53 49 Saint-Bonnet-sur-Gironde

