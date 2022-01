La Fête du court métrage : projection d’une sélection de films courts pour la jeunesse Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

La Fête du court métrage : projection d'une sélection de films courts pour la jeunesse Médiathèque Françoise Sagan, 19 mars 2022, Paris.

de 16h00 à 18h00

gratuit

La médiathèque Françoise Sagan s'associe à l'événement La Fête du court-métrage et vous propose un programme de films courts, à découvrir en accès libre dans l'auditorium (projection destinée au public jeunesse). Projection dans le cadre de la Fête du court-métrage Chaque année, la Fête du court métrage élabore une programmation officielle – avec le soutien de l'Agence du court-métrage – pensée pour valoriser le meilleur du court, s'adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand(e)s réalisateurs(rices) de demain. La médiathèque Françoise Sagan s'associe à cet événement en vous proposant deux programmes à découvrir en accès libre, l'un le 18 mars dans l'auditorium pour les adultes, l'autre le 19 mars pour les enfants. La sélection des courts-métrages a été élaborée par les médiathécaires.

