La Fête du court métrage : projection d’une sélection de films courts Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Fête du court métrage : projection d’une sélection de films courts Médiathèque Françoise Sagan, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 17h00 à 19h00

gratuit

La médiathèque Françoise Sagan s’associe à l’événement La Fête du court-métrage et vous propose un programme de films courts, à découvrir en accès libre dans l’auditorium (projection destinée au public adulte). Projection dans le cadre de la Fête du Court métrage Chaque année, la Fête du court métrage élabore une programmation officielle – avec le soutien de l’Agence du court-métrage – pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand(e)s réalisateurs(rices) de demain. La médiathèque Françoise Sagan s’associe à cet événement en vous proposant deux programmes à découvrir en accès libre, l’un le 18 mars dans l’auditorium pour les adultes, l’autre le 19 mars pour les enfants. La sélection des courts-métrages a été élaborée par les médiathécaires. Médiathèque Françoise Sagan 8 Rue Léon Schwartzenberg Paris 75010 Contact : 0153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ Brocante

Date complète :

2022-03-18T17:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 Rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/