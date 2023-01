La Fête du court métrage : projection de courts (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La Fête du court métrage : projection de courts (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville, 18 mars 2023, Paris. Le samedi 18 mars 2023

de 16h00 à 17h30

. gratuit Réserver La médiathèque Jean-Pierre Melville participe à la Fête du court métrage ! Manifestation annuelle, cette fête est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE PROJECTION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 21 FÉVRIER. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Fête du court métrage Fête du court métrage

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Fête du court métrage : projection de courts (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville 2023-03-18 was last modified: by La Fête du court métrage : projection de courts (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 18 mars 2023 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris