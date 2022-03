La Fête du court métrage Plusieurs lieux dans Paris, 16 mars 2022, Paris.

Du 16 au 22 mars, embarquez pour une semaine de cinéma haute en couleurs ! Plus de 150 films à découvrir, partager, et pleins d’autres surprises à célébrer… Le meilleur du cinéma court est de retour avec des projections, des rencontres et des animations à Paris et partout en France, gratuites et accessibles à toutes et tou·te·s !

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionné·e·s, découvrent le meilleur du court métrage en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tou·te·s. Maud Wyler et Finnegan Oldfield sont les parrain et marraine de cette 6ème édition.

Chaque année, La Fête du court métrage élabore une programmation officielle – avec le soutien de L’Agence du court métrage – pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand·e·s réalisateurs·rice·s de demain. Cette programmation est rendue accessible gratuitement à tout lieu ou personne souhaitant diffuser des programmes de films courts durant la période de l’évènement.

Au-delà des projections organisées à Paris, en France et à l’international, La Fête du court métrage est aussi l’occasion d’animations, rencontres ou encore ateliers d’éducation à l’image dans plusieurs villes ambassadrices. Pour participer, échanger, fabriquer, apprendre et amener le cinéma à la portée de tou·te·s.

