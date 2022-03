La fête du court métrage Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

La fête du court métrage Plestin-les-Grèves, 16 mars 2022, Plestin-les-Grèves. La fête du court métrage Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves

2022-03-16 20:15:00 – 2022-03-18 22:00:00 Place de Launceston Cinéma Le Douron

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Avec deux séances de courts métrages différentes

– le 16 mars «Info ou Infox» (7 courts-métrages)

– le 18 mars «en haut de l’affiche» (5 courts métrages) séance suivie d’un débat. acc@cinema-ledouron.fr +33 2 96 35 61 41 http://cinema-ledouron.fr/ Avec deux séances de courts métrages différentes

– le 18 mars «en haut de l'affiche» (5 courts métrages) séance suivie d'un débat.

