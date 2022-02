La Fête du Court Métrage Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

La Fête du Court Métrage Nice, 16 mars 2022, Nice. La Fête du Court Métrage Cinémathèque de Nice 3 Esplanade Kennedy Nice

2022-03-16 – 2022-03-22 Cinémathèque de Nice 3 Esplanade Kennedy

Nice Alpes-Maritimes Cette année encore, la Fête met gratuitement à disposition de tous un large choix de programmes pour explorer toute la diversité de la création cinématographique au format court. cinematheque@ville-nice.fr +33 4 92 04 06 66 https://www.cinematheque-nice.com/ Cinémathèque de Nice 3 Esplanade Kennedy Nice

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Cinémathèque de Nice 3 Esplanade Kennedy Ville Nice lieuville Cinémathèque de Nice 3 Esplanade Kennedy Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

La Fête du Court Métrage Nice 2022-03-16 was last modified: by La Fête du Court Métrage Nice Nice 16 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes