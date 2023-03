La fête du court-métrage Meyrignac-l'ÉgliseMeyrignac-l'Église OT d'Egletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Corrèze 5 Chemin de la fontaine Meyrignac-l’Église Corrèze Meyrignac-l’Église Projection d’un court-métrage pour enfants à 16h et d’un court-métrage pour adultes à 20h.

Entrée libre et participation au bon vouloir de chacun.

Organisé par l’association Résider pour entreprendre.

Renseignements au 06 81 31 87 71. dominique.dorme@gmail.com +33 6 81 31 87 71 5 Chemin de la fontaine Meyrignac-l’Église Meyrignac-l’Église

