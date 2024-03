La fête du court métrage Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds, mercredi 20 mars 2024.

La fête du court métrage Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. 20 – 23 mars Médiathèque Rémy Peyranne Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T11:45:00+01:00 – 2024-03-20T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T11:15:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

Mercredi 20 mars à 11h45. À partir de 7 ans.

Vendredi 22 mars à 17h. À partir de 14 ans.

Samedi 23 mars à 10h30. À partir de 3 ans, et à 11h15 à partir de 5 ans.

Médiathèque Rémy Peyranne 4 grande rue, 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie 05 34 27 05 36 https://mediatheque.castelnau-estretefonds.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairiecastelnau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0534270536 »}] La médiathèque Rémy Peyranne c’est un lieu ouvert à toutes et à tous, un lieu d’échange avec l’équipe et entre usagers. Un lieu où vous pouvez emprunter des livres des CD, des DVD mais aussi des jeux et jouets. Un lieu où vous pouvez voir des spectacles et des films, participer à des ateliers et des animations. Un lieu qui vous permet de construire en suggérant des titres de livres, de films à avoir dans les collections, en proposant des idées d’animations… Un lieu qui vous appartient.

médiathèque projection