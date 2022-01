La fête du court métrage Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

La fête du court métrage Médiathèque Jean-Pierre Melville, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

La médiathèque Jean-Pierre Melville participe à la Fête du court métrage ! Manifestation annuelle, la Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l'international, à l'occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous. Découvrez des courts métrages variés au cours de cette projection exceptionnelle ! L'INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE PROJECTION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 FÉVRIER. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013 Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville

