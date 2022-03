La Fête du court-métrage Médiathèque Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

La Fête du court-métrage Médiathèque, 18 mars 2022, Chantepie. La Fête du court-métrage

Médiathèque, le vendredi 18 mars à 17:00

Pour exposer la magie du court au plus grand nombre. Deux rendez-vous, pour tous les âges. * **Mercredi 16 mars à 16h30 :** _Haut en couleurs_, pour les 3-5 ans. Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-enciel, mais c’est ensemble qu’elles sont les plus belles ! [Sur inscription.](https://framaforms.org/fete-du-court-metrage-projection-le-mercredi-16-mars-a-16h30-1646758414) * **Vendredi 18 mars à 17h :** _Mes 4 saisons_, pour les 5-7 ans. Chaque année les saisons s’enchaînent mais en se ressemblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle ! [Sur inscription.](https://framaforms.org/fete-du-court-metrage-projection-le-vendredi-18-mars-a-17h-1646758725)

Gratuit – sur inscription

Séances pour tous les âges Médiathèque Maison pour Tous, 1er étage, 86 avenue André Bonnin, 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T17:00:00 2022-03-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Adresse Maison pour Tous, 1er étage, 86 avenue André Bonnin, 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Médiathèque Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Médiathèque Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

La Fête du court-métrage Médiathèque 2022-03-18 was last modified: by La Fête du court-métrage Médiathèque Médiathèque 18 mars 2022 chantepie Médiathèque Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine