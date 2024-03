LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Marvejols, mercredi 20 mars 2024.

Pour initier les plus petits au 7ème art, le cinéma Le Trianon à Marvejols propose des moments privilégiés aux futurs cinéphiles.

Cette année, il consacre aux plus jeunes « La Fête du court-métrage » avec 2 projections suivies d'une animation pour fair…

Cette année, il consacre aux plus jeunes « La Fête du court-métrage » avec 2 projections suivies d’une animation pour faire durer le plaisir et partager ses idées et ressentis sur la séance vécue.

Pour les novices, le cinéma Le Trianon propose même un diplôme de baptême de cinéma ! 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-24

4 Rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie letrianon@cc-gevaudan.fr

