à 14 h : courts métrages pour les enfants dès 6 ans, avec de l’aventure, de l’émotion, du rire, pour que chacun y trouve son bonheur.

à 17 h : courts métrages ados, à partir de 14 ans. La thématique nous parle de sujets cruellement actuels. Avant qu’un autre monde soit possible, commençons par changer notre regard.

Après chaque visionnage, un débat est prévu avec nos animateurs afin de trouver ensemble une nouvelle voie pour demain.

20 h : courts métrages ados-adultes, à partir de 12 ans.

En haut de l’affiche ! Les comédiens mettent l’ambiance dans des films humoristiques.

Mardi 22 mars, 20 h : âges ados-adultes, à partir de 14 ans.

Deux parties :

– Vers quels lendemains ?

– Différences et libertés. Évènement national,

La Fête du Court Métrage expose la magie du Court

au plus grand nombre ! Projections, ateliers, rencontres, du 16 au 22 mars 2022, courts métrages à volonté partout en France et à l’international ! Le 16 mars

