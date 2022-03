LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Évènement national, La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. Le but ? Faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Venez partager un moment de découverte à la MJC à travers une programmation dédiée à tous les publics.

3 univers, 3 salles : 3-11 ans / 12-18 ans / Adultes. Un bar à soupe vous permettra de vous restaurer sur place. Entrée libre. +33 3 83 74 09 24 MJC Jacques Prévert

