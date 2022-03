La Fête du Court-Métrage Le Cratère, 16 mars 2022, Toulouse.

La Fête du Court-Métrage

du mercredi 16 mars au mardi 22 mars à Le Cratère

### Une semaine pour fêter le court-métrage Après deux éditions reportées en ligne, la Fête du Court-Métrage fait son grand retour dans les salles ! Manifestation annuelle et nationale, cet événement est né de la volonté de d’offrir une meilleure visibilité au court-métrage pour le plus grand nombre . Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous. De nombreuses structures participent à l’événement, des salles de cinéma mais également des lieux de projection associatifs, médiathèques ou établissements scolaires. Cette année, Toulouse a de nouveau été sélectionnée parmi les villes ambassadrices de la Fête du Court-Métrage par l’intermédiaire du Festival Séquence Court-Métrage. ### Programmation : les temps forts * **Mercredi 16 mars à 16h** : projection OFF de _Panique tous courts_, en partenariat avec le Grand Rond – American Cosmograph * **Jeudi 17 mars à 20h30** : ciné-rencontre, projection de _Talents d’aujourd’hui_ en présence de la réalisatrice Juliette Denis – Cinéma ABC * **Vendredi 18 mars de 18h à 22h** : projections de “Courts en vitrine” – Local des Vidéophages * **Vendredi 18 mars à 20h30** : projection de _Viens voir les comédiens_ – Cinéma Le Cratère * **Samedi 19 mars à 11h** : ciné-concert _La Petite Taupe_ (jeune public à partir de 3 ans) – American Cosmograph * **Samedi 19 mars de 14h15 à 16h30** : La Fête du Court aux Abattoirs, projections tout public et jeune public – Auditorium du Musée Les Abattoirs * **Samedi 19 mars de 13h à 19h** : La Fête du Court aux Abattoirs, atelier micro-film – Hall du Musée Les Abattoirs * **Dimanche 20 mars de 15h à 19h** : La Fête du Court au Grand Rond, projections et improvisation théâtrale – Théâtre du Grand Rond Consultez la programmation complète sur le site web de Séquence Court-Métrage ou [téléchargez-la au format pdf (3MB)](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11750442/222229/e7997398-f707-8dd5-b5d7-d8df0e7bd18f) ![]() ### Plus d’infos [Site web de Séquence Court-Métrage](http://www.sequence-court.com/) ![]() ### Infos pratiques Du 16 au 22 mars 2022

La plupart des événements sont gratuits à l’exception des séances dans les cinémas, où les tarifs en vigueur s’appliquent

Culture

Le Cratère 95 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T23:59:00