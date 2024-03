La Fête du Court Métrage : Impro’ + Courts métrages : Viens voir les comédiennes Cinéma La Lanterne Bègles, jeudi 21 mars 2024.

La Fête du Court Métrage : Impro’ + Courts métrages : Viens voir les comédiennes En ouverture du programme, une improvisation proposée par les comédien·e·s de la Compagnie Enunseulmot ! Jeudi 21 mars, 20h45 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Les films

Et si pour une fois, on mettait les femmes sur le devant de la scène ?

PAVANE

Depuis plus de 30 ans, Cora se lève tous les jours à 4h du matin pour aller travailler à l’usine et élever sa fille, Alex, partie, à son grand dam, tenter une carrière artistique à Paris. Au moment où la retraite sonne, Cora aimerait bien qu’Alex abandonne définitivement ce choix hasardeux, mais Alex prépare son premier film.

SUZANNE

Suzanne est une femme d’âge mûr, un peu décalée et surtout très seule. Un jour, on tambourine à sa porte. Suzanne ouvre. Une jeune femme en danger lui confie son bébé et disparait. En attendant son retour, Suzanne s’occupe de l’enfant.

AVEC L’HUMANITÉ QUI CONVIENT

Dans une antenne Pôle Emploi en pleine restructuration, Hélène, directrice adjointe, reçoit un e-mail alarmant de la part d’une chômeuse désespérée. Cette dernière menace de venir mettre fin à ses jours dans les locaux de l’agence. Avec l’aide de son équipe, Hélène va tenter de démêler les dysfonctionnements internes à l’origine de l’affaire afin d’empêcher l’irréparable. Le temps est compté.

QUEEN SIZE

Ce matin, Marina a rendez-vous avec Charlie pour lui vendre un matelas. Ce soir, elle annulera son avion pour la Réunion. Mais ça, elles ne le savent pas encore.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879

