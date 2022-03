La fête du court métrage Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel Catégories d’évènement: Essonne

La fête du court métrage Gometz-le-Châtel, 19 mars 2022, Gometz-le-Châtel. La fête du court métrage MJC DES FAUVETTES 76 RUE SAINT NICOLAS Gometz-le-Châtel

2022-03-19 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-19 20:00:00 20:00:00 MJC DES FAUVETTES 76 RUE SAINT NICOLAS

Gometz-le-Châtel Essonne Gometz-le-Châtel Essonne Projections, ateliers, rencontres ou animations, du 16 au 22 mars 2022, courts métrages à volonté partout en France et à l’international ! contact@mjcgometzlechatel.com +33 6 01 92 35 22 http://mjcgometzlechatel.com/ MJC DES FAUVETTES 76 RUE SAINT NICOLAS Gometz-le-Châtel

