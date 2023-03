La fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre ! Assier Assier Catégories d’Évènement: Assier

La fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre !, 15 mars 2023, Assier

Lot Assier Séances enfant 3/6 ans

Mercredi 15 mars

de 9h à 10h à la salle des associations Séances enfant 6/12 ans

de 10h à 12h à la salle des associations Séances ados

Vendredi 17 mars de 17h30

à l’accueil ados Séance adultes

Vendredi 17 mars à 20h

à la salle des associations Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés :

La Fête du court métrage permet à tous de découvrir le court métrage ! reissa assier

