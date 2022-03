La fête du court métrage “En haut de l’affiche” à partir de 12 ans Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Les Aoûtiens / 19min de Hugo Benamozig & Victor Rodenbach

Un matin d’août, André est mis à la porte par sa copine avec pour seul bagage son immense plant de cannabis. Impossible de traverser seul Paris avec ce fardeau illégal et encombrant. André demande donc l’aide de Joël, un ami d’enfance frivole. Serval et Chaumier, maîtres des ombres / 20min de Bastien Daret & Arthur Goisset

1896. Dans un petit village de Lorraine, Jules Chaumier, magicien professionnel, se retrouve face-à-face avec Marcel Serval, son ancien disciple parti avec sa femme, Jacqueline, dix ans plus tôt. Sur la place du village, les deux hommes décident de régler leurs comptes à coups de duels de magie. La queue / 10min de Yacine Sersar

Dans un supermarché bondé, un jeune homme attend tranquillement son passage à la caisse. Au moment où il s’apprête à déposer ses courses, une jeune femme n’ayant qu’un seul article lui demande si elle peut passer devant lui… Mon dernier rôle / 14min de Olivier Ayache-Vidal

Voilà bientôt trois ans que Patrick, comédien au chômage, habite une petite chambre d’hôtel en banlieue. Il a connu des jours meilleurs et cette traversée du désert lui paraît un peu longue. Aujourd’hui c’est décidé, il va réaliser le plan qu’il a mis un moment à cogiter. Ce sera peut-être son dernier rôle mais ce sera le plus beau. L’âge de raison / 16min de Mathilde Petit

Dans le pays de Pablo, chacun choisit son métier à l’âge de sept ans, avec les conséquences désastreuses que cela peut avoir sur l’ensemble de la société. Pablo et ses copains décident alors de prendre les choses en main. Gratuit – Ouverture des portes 30min avant la séance.

Pass sanitaire et vaccinal obligatoire. Incontournables – En haut de l’affiche

“De nouveaux visages au plus familiers, nos comédiens mettent l’ambiance dans ces 5 films humouristiques”

