Alors qu’un mystérieux nuage de cendres s’apprête à passer au-dessus de leur ville de province, Capucine contrevient aux consignes de sécurité et prend la route avec sa mère malade et Eugénie, une camarade discrè te, dans l’espoir de passer les Pyrénées. Mundo Domino / 07min de Suki

Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant, des bûcherons fredonnent gaiement en abattant des arbres destinés à servir de décor pour un défilé de mode. Une satire cartoonesque contemporaine, sous forme de tragi-comédie musicale d’action burlesque, nous entraîne alors dans un délirant tourbillon de réactions en chaîne tout aussi chaotiques que grotesques. Je nourris,je meurs / 16min de Karim Morel

Jean, agriculteur bientôt à la retraite, a tenté de se suicider. En revenant de l’hôpital, il retrouve son fils Danny, en train de faire les foins. Jean ne veut pas de son aide et l’invite à s’en aller, sauf que Danny compte bien le faire parler pour le soulager. La forêt / 18min de Lia Tsalta

Dans un futur proche où toute forme de nature sauvage a disparu, une guide enjouée fait découvrir à un groupe de touristes les vestiges végétaux d’une étrange ville couverte par le ciment. Aquariens / 15min de Alice Barsby

Dans le monde des aquariens, des marées gigantesques recouvrent par intermittence les littoraux. Pourtant, dans une ville balnéaire désertée, un couple d’irréductibles refuse de partir. Leur fils Evan, Gratuit – Ouverture des portes 30min avant la séance.

Pass sanitaire et vaccinal obligatoire. Avant Demain – Des lendemains qui chantent

“Vous ne le verrez pas forcément à l’image, mais l’important c’est de rester optimiste!”

